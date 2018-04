Vernieuwd Brussels theoretisch rijexamen treedt vanaf 30 april in werking

De beoordeling is de grootste nieuwigheid in het theoretisch rijexamen (categorie B). Kandidaten moeten voortaan 41 op 50 halen, maar bij een zware overtreding worden automatisch 5 punten afgetrokken. Wie twee zware fouten maakt, is dus meteen gebuisd. Bij een lichte fout verliest de kandidaat nog steeds 1 punt. Een kandidaat die tweemaal niet slaagt voor het theoretisch examen, moet nadien verplicht rijles nemen in een rijschool voor het examen opnieuw afgelegd kan worden. De kandidaten in het Brusselse gewest kunnen het theoretisch examen in het Nederlands of in het Frans afleggen. Het examen kan eveneens afgelegd worden in het Engels en in het Duits met de hulp van een tolk.

'Wij wensen beter opgeleide bestuurders op onze wegen die de verkeersregels nog beter beheersen', benadrukt staatssecretaris Debaets. 'Vandaar het belang van een strenge beoordeling. Dit is nog belangrijker in een stedelijke context met talrijke en diverse gevaren.'

De veranderingen voor het praktijkexamen treden normaal gezien op 1 november 2018 in werking. Daar worden de kandidaten voortaan verplicht onderworpen aan een EHBO-opleiding en een risicoperceptietest.