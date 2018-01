Vergelijk autokosten: hoe duur is uw wagen écht?

De officiële nieuwprijzen van automerken en hun modellen kan u vinden in de rubriek Nieuwprijzen van Vroom.be . Ook AutoGids.be heeft een Koopwijzer met de prijzen van nieuwe wagens. Op beide sites vindt u ook technische specificaties terug. In de Koopwijzer van AutoGids.be kan u overigens ook de kostprijs per kilometer laten berekenen, gebaseerd op het verbruik, de fiscaliteit, de verzekering, het onderhoud, de waardevermindering enzovoort.

