Verbod op verkoop van stookolieketels vanaf 2021: 'Eenzijdige beslissing'

Het verbod op de verkoop van stookolieketels kadert binnen een energieplan van de Vlaamse regering. Concreet komt er in 2021 een verbod op de verkoop van nieuwe stookolieketels, en zullen nieuwe kavels vanaf dan ook niet meer aangesloten worden op het aardagasnet. Verwarmen met warmtepompen of een aansluiting op het warmtenet wordt de norm. Voor een warmtepompboiler komt er daarvoor een premie van 400 euro die uitdooft tegen 2024.

Techlink, de beroepsfederatie voor installateurs centrale verwarming en sanitair, reageert verbolgen op de nieuwe milieumaatregelen van de Vlaamse regering. "Tot ons groot ongenoegen zijn we niet eens gehoord geweest. Dit is een eenzijdige beslissing", hekelt voorzitter Dirk Peytier aan VRT Nieuws. De sector stelt zich veel vragen over de praktische gevolgen van de beslissing.

"Alle stookolieketels verbieden van 2021? Ik voorzie een stormloop. Iedereen zal zijn ketel nog willen vernieuwen voor het aflopen van de deadline", voorspelt de voorzitter. Hij wijst er ook op dat alternatieven voor de consument niet vanzelfsprekend zijn.

"Er zijn wel verschillende opties, ook voor wie niet kan aansluiten op het aardgasnet. Maar er zijn ook nadelen. Zo kan je bijvoorbeeld een gastoestel met een tank overwegen", besluit Peytier.

Nadeel van dit systeem is dat de tank regelmatig moet bijgevuld worden. "Gemiddeld om de twee à drie maanden." Bovendien neemt die tank ook plaats in. De investering voor een warmtepomp is volgens Peytier overigens veel groter. "De woning moet bovendien ook zeer goed geïsoleerd zijn, want de krachten van die pompen zijn nog steeds veel lager dan de kracht van stookolieketels die we nu hebben", klinkt het.

Tot slot vraagt Peytier zich af of ons elektricteitsnetwerk wel stevig genoeg is als iedereen gaat verwarmen met een warmtepomp. "We zien nu al dat er regelmatig problemen zijn in de winter tijdens piekmomenten", luidt het op de VRT.