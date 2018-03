'Van Overtveldt moet kernwapenbeleid BNP Paribas laten bijsturen'

Uit het rapport 'Don't Bank on the Bomb' van vredesbeweging PAX en ICAN (Internationale Campagne tot Afschaffing van Kernwapens) blijkt dat wereldwijd 329 financiële instellingen uit 24 landen vorig jaar in totaal zo'n 525 miljard dollar hebben geïnvesteerd in kernwapenproductie. Dat is 81 miljard dollar meer dan in 2016.

Ook verschillende banken die in België actief zijn, investeerden volgens het rapport in bedrijven die met kernwapens te maken hebben. BNP Paribas investeerde weliswaar 4 procent minder dan in 2016, de bank blijft volgens de studie wel de kroon spannen met 8,6 miljard dollar aan investeringen.

De vzw's Vrede en Fairfin vinden het 'frappant' dat de Belgische Staat als grootste aandeelhouder en houder van een bestuurszetel bij BNP Paribas (7,7 procent van de aandelen) dit 'zomaar laat passeren'. 'Als de Belgische overheid haar plicht tot kernontwapening serieus neemt, dan moet ze haar verantwoordelijkheid nemen', luidt het.

De vredesbewegingen zien overigens ook lichtpuntjes. 'Sinds de goedkeuring in juli 2017 van een nieuw VN-kernwapenverbodsverdrag dat kernwapens ondubbelzinnig verbiedt, zijn er dertig financiële instellingen gestopt met investeren in kernwapens. Pensioenfondsen lijken daarbij de toon te zetten: het Noorse overheidspensioenfonds en het Nederlandse pensioenfonds ABP kondigden aan kernwapenproducenten uit hun investeringsbeleid te schrappen.'