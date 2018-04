Uitbetaling postassignaties door postbodes verder gedaald in 2017

Om het aantal overvallen op postbodes terug te dringen, werden de laatste jaren al verschillende maatregelen genomen om de uitbetaling via postassignatie te ontmoedigen ten voordele van het storten van het geld via een zichtrekening. Zo werd bijvoorbeeld het aantal postassignaties in opdracht van de FOD Sociale Zaken aan mindervaliden sterk teruggedrongen.

Momenteel worden nog 55,5 procent van de postassignaties uitbetaald in Vlaanderen, 37,8 procent in Wallonië en 6,7 procent in Brussel. 'De beslissing om actie te ondernemen om dit aantal verder te verminderen valt onder de bevoegdheid van de federale overheidsdiensten Sociale Zekerheid, Financiën en de Federale Pensioendienst', aldus De Croo.

In 2011 werden er gemiddeld nog 90.892 per maand betaald, in 2013 72.477 en in 2015 nog circa 57.000.