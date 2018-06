Twitter vervangt Monsanto in beursindex S&P 500

Twitter neemt de plaats in van de Amerikaanse zadenhandelaar en producent van landbouwchemicaliën Monsanto, die wordt overgenomen door de Duitse farma- en chemiereus Bayer, zo deelde beursuitbater S&P Dow Jones Indices mee.

Bayer kondigde maandag aan dat het de overname van Monsanto voor zowat 63 miljard dollar vermoedelijk op 7 juni zal afronden. De naam Monsanto zal dan verdwijnen. De S&P 500 is een van de belangrijkste indices in de Verenigde Staten, samen met de sterindex Dow Jones Industrial Average en de technologie-index Nasdaq. In een andere index, de S&P 100, wordt Monsanto vervangen door het aandeel van het streamingplatform Netflix.