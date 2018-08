Turkse financiële markten op drift na Amerikaanse sancties

En ook de aandelen- en obligatiemarkten in Turkije krijgen klappen. De rente op langetermijnstaatspapier steeg met 89 basispunten tot een record van 19,48 procent. De beursindex verloor 2,8 procent, waarmee het verlies dit jaar al 18 procent bedraagt. Turkije is erg kwetsbaar voor de houding van beleggers, want het land hangt in grote mate af van externe financiering. Door de waardedaling van de lira, stijgt ook de inflatie fors. Die zou in juli meer dan 16 procent bedragen. Turkse bedrijven hebben het ook alsmaar moeilijker om buitenlandse betalingen te voldoen.

De Turkse minister van Financiën Berat Albayrak zei donderdag nochtans dat hij verwacht dat de Amerikaanse sancties geen groot effect zullen hebben op de conjunctuur van zijn land. 'Alle pogingen om nu met speculatie een negatief klimaat op de markten te creëren, zullen niet lukken. De Turkse economie zal in de toekomst stabiel zijn', wordt hij door het persbureau Anadolu geciteerd.

De VS hebben sancties uitgevaardigd tegen twee Turkse ministers, omdat Turkije blijft weigeren om de Amerikaanse dominee Andrew Brunson vrij te laten. Die zit sinds oktober 2016 in een Turkse cel op beschuldiging van 'terrorisme' en 'spionage'. Vorige week werd hij onder huisarrest geplaatst, maar dat was voor Washington niet voldoende. Brunson riskeert een gevangenisstraf van 35 jaar.