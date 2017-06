Treinreiziger moet niet langer langs loket voor MOBIB-kaart

Iedere treinreiziger die een abonnement wil aanschaffen bij de NMBS, moet eerst een MOBIB-kaart laten aanmaken, een elektronische chipkaart waarop verschillende vervoersbewijzen voor het openbaar vervoer kunnen worden opgeladen. Voor zo'n MOBIB-kaart moet de treinreiziger vandaag nog langs het loket.

Maar volgens CD&V'er Jef Van den Bergh zijn er in heel wat stations geen bemande loketten meer, waardoor reizigers gedwongen worden een reis te ondernemen naar een loket waar nog wél een bediende aanwezig is. "De digitalisering van de MOBIB-kaart is dus wenselijk", aldus Van den Bergh.

Digitalisering

Delen "Je geeft je gegevens in op de website, uploadt een foto en de kaart wordt aangemaakt en thuis opgestuurd"

De NMBS belooft nu dat het binnenkort mogelijk zal worden MOBIB-kaarten online aan te kopen. In het antwoord van minister Bellot is sprake van "in de loop van 2017". Volgens de NMBS zal het echter pas "in de loop van 2018" zijn. Van den Bergh: "NMBS volgt hiermee haar Nederlandse collega NS waarbij dit al perfect mogelijk is. Je geeft je gegevens in op de website, uploadt een foto en de kaart wordt aangemaakt en thuis opgestuurd", verduidelijkt het parlementslid.

Ook het fietsaanbod van de MOBIB-kaart wordt uitgebreid. Momenteel kunnen gebruikers al hun Villo! -abonnement op de kaart zetten. Vanaf eind dit jaar zullen gebruikers met hun kaart ook een Blue-bike kunnen huren. De automaat zal de MOBIB-kaart herkennen en de sleutel van de fiets geven. Een aparte kaart is dus niet langer nodig. Tot slot lopen er ook onderhandelingen tussen NMBS en de stad Antwerpen om met de kaart ook toegang te krijgen tot het Velo-systeem.