Test Aankoop trekt met eerste dossiers tegen Ryanair naar rechtbank

Test Aankoop ontving klachten over Ryanair van 1.350 consumenten. Ze kregen van de Ierse maatschappij geen vergoeding omdat hun vlucht verstoord werd door een staking. Ryanair roept 'uitzonderlijke omstandigheden' in om de weigering te verantwoorden, maar volgens de consumentenorganisatie is dat in strijd met eerdere rechtspraak van het Europese Hof van Justitie.

Een groepsvordering voor alle gedupeerden komt er niet wegens te tijdrovend. Test Aankoop selecteerde wel een reeks dossiers van leden om in hun naam een schadevergoeding te eisen bij de rechtbank en de organisatie heeft er alle vertrouwen in dat dat ook zal lukken. Daarna zal Test Aankoop opnieuw naar Ryanair stappen. Als de maatschappij dan nog steeds niet plooit, zullen ook andere dossiers aangepakt worden tot elke passagier wordt vergoed.