Terugkeertrajecten voor langdurig zieken nog geen groot succes

De regering-Michel voerde de re-integratietrajecten voor langdurig zieken vorig jaar in. Bedoeling was om werknemers die lang afwezig zijn, opnieuw aan het werk te krijgen in een aangepaste of compleet andere job. Iedere langdurig zieke zou daarvoor van de bedrijfsarts een eigen specifiek traject krijgen.

Maar daar knelt het schoentje, blijkt uit de IDEWE-studie. Veel zieke werknemers worden door hun behandelende arts te laat doorverwezen naar een bedrijfsarts, de enige die het traject kan opstarten. Dat gestamel duurt vaak zo lang dat het moeilijk wordt om nog een specifiek traject op te starten: bijna 60 procent van 2.205 onderzochte mensen nam gewoon ontslag.

'Hoe langer iemand afwezig is, hoe moeilijker het wordt om het werk te hervatten', zegt onderzoeker Lode Godderis aan VRT NWS. De terugkeertrajecten blijken het meest succesvol bij mensen met rug- of gewrichtspijn. Bijna 40 procent van hen kon uiteindelijk weer aan de slag. Bij werknemers met mentale problemen is dat maar 16,6 procent, zegt IDEWE.