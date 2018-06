Telecomklant beter beschermd bij betwiste factuur

Telecombedrijven kunnen minder snel de telefoon, de tv of het internet van klanten afsluiten wanneer een rekening niet op tijd betaald werd of er een betwisting is. Een eerste herinnering zal gratis moeten zijn en de klanten hebben bij onderbreking recht op een minimumdienst van zowel telefoon als internet. Dat heeft minister van Telecom Alexander De Croo (Open Vld) beslist.