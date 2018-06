Stookolie wordt goedkoper

Wie minstens 2.000 liter bestelt, betaalt dan maximum 0,6963 euro per liter. Dat is een daling met 1,1 cent per liter, blijkt vrijdag uit een mededeling van de federale overheidsdienst economie.

Voor bestellingen van minder dan 2.000 liter moet dan nog maximaal 0,7238 euro per liter betaald worden (-1,09 eurocent). Aan de pomp bedraagt de maximumprijs vanaf zaterdag 0,8210 euro per liter (-1,1 eurocent).

Aanleiding van de prijsdaling is het duurder worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten.