Zwarte lijst van frauduleuze televerkopers gepubliceerd

De oplichters bellen consumenten op met een aantrekkelijk aanbod. Vaak gaat het om kortingbonnen voor reizen of andere producten. Men stuurt dan een e-mail om te bevestigen, maar zelfs wanneer de consument niet ingaat op het aanbod, stromen de facturen binnen en worden agressieve incassobureaus ingeschakeld. Het is een vorm van oplichting die zich richt op de minst mondige mensen, klinkt het.

Op de zwarte lijst staan momenteel een twintigtal te mijden televerkopers en een tiental zogenaamde incassobureaus aan wie de consument maar beter geen geld kan geven. Het gaat om 'bedrijven' waarover de FOD Economie in het verleden al klachten heeft onvangen. De lijst kan consumenten helpen bij het beoordelen van een aanbieder, maar het betekent natuurlijk niet dat een onderneming die niet op de lijst staat, zeker veilig is.

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters lanceert een 'Fraud Prevention Month', een jaarlijkse sensibiliseringscampagne tegen consumentenbedrog. Dit jaar gaat het over frauduleuze telefoontjes. 'Met deze campagne willen we consumenten helpen om frauduleuze commerciële telefoons te herkennen. Als de verkoper vaag blijft over wie hij is of het bedrijf waarvoor hij werkt, of als er weinig info wordt gegeven over het product, klopt er waarschijnlijk iets niet', zegt Peeters.

Heel wat van de frauduleuze bedrijven, zijn volgens Peeters in Nederland gevestigd. Daarom heeft hij de Nederlandse staatssecretaris voor Economische Zaken, Mona Keijzer, over de zaak aangeschreven. Peeters wil op korte termijn een vergadering organiseren tussen de Belgische economische inspectie en de Nederlandse Autoriteit consument en Markt, om het probleem samen aan te pakken.