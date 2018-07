Zo betaalt u uw zomerklusjes

Via het systeem van de dienstencheques kunt u op een fiscaalvriendelijke manier een beroep doen op huishoudhulp. Elk gepresteerd uur vergoedt u met een cheque van 9 euro, maar de Vlaamse overheid voorziet in een belastingvermindering van 30 procent. Daardoor blijft uw eigen bijdrage beperkt tot 6,3 euro per dienstencheque. Het fiscale voordeel is weliswaar beperkt tot de eerste 156 stuks, maar getrouwde en wettelijk samenwonende partners hebben er ieder recht op die vermindering.

