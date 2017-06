Zeven op de tien werknemers willen flexibel loonpakket

Met een cafetariaplan krijgt een werknemer inspraak in de samenstelling van zijn loon- en arbeidsvoorwaarden, zoals hij in een cafetaria met zelfbediening kan kiezen wat hij eet en drinkt. Securex stelt vast dat 71 procent van de werknemers vragende partij is voor een flexibel loonpakket.

Twee op de vijf werknemers (41%) willen extralegaal verlof inruilen, 39 procent zijn bonus en 41 procent wil meer keuzemogelijkheden rond zijn bedrijfswagen. "Opmerkelijk is dat eerder mannen dan vrouwen vragende partij zijn voor een flexibel loonpakket", zegt Hermina Van Coillie, HR Research Expert bij Securex. "Bijna de helft van de mannen wil zijn bonus liever inruilen voor andere verloningselementen, terwijl amper één op de drie vrouwen dit wenst."

Veel werkgevers staan open voor een cafetariaplan met flexibele verloning. Eén op de zes werknemers (17 procent) mag nu al zijn loonpakket flexibel invullen, weet Securex. Werknemers bij de overheid krijgen de mogelijkheid even vaak aangeboden als werknemers in de privé.

Administratieve moeilijkheden

"Jonge werknemers kunnen vaker vanaf een wit blad vertrekken bij de samenstelling van hun loonpakket"

Iris Tolpe, Director Legal bij Securex, voegt er wel aan toe dat meer flexibiliteit vaak in de weg gestaan wordt door "het huidig wettelijk kader en de bestaande afspraken tussen werkgevers en werknemers in de paritaire comités". Door de grote verschillen in verloning van werknemers onderling is een cafetariaplan ook op administratief vlak niet altijd makkelijk toepasbaar, luidt het. "Bovendien zien we dat jonge werknemers vaker vanaf een wit blad kunnen vertrekken bij de samenstelling van hun loonpakket, terwijl dit bij oudere werknemers toch heel wat moeilijker ligt", zegt Tolpe.

Uit de Securex-studie blijkt dat een kwart van de werknemers onder de 30 jaar zijn loonpakket zelf mag samenstellen, maar dat dit bij 50-plussers daalt tot 12 procent.

De data die voor de studie werden gebruikt, verzamelde Securex via online-enquêtes. Er namen 1.522 loontrekkende werknemers aan deel. De steekproefverdeling stemt voor de variabelen geslacht, leeftijd, regio en statuut overeen met de verdeling in de Belgische arbeidsmarkt.