Zes misvattingen over zonnepanelen

Vlaanderen bereikte onlangs de grens van 300.000 installaties van particuliere zonnepanelen. In het aantal panelen per vierkante kilometer behoort onze regio tot de wereldtop. Toch is er ook minder goed nieuws: ondernemingen investeren nauwelijks in zonne-energie. Daarom onthulde Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) enkele maatregelen die hernieuwbare energie in de bedrijfswereld aantrekkelijker moeten maken.

