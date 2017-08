Winnaars en verliezers van de lage rente

De Belgische gezinnen zijn de grote verliezer van het stimulusbeleid van de Europese Centrale Bank. Dat blijkt uit een studie die Frankfurt zelf voerde naar de effecten van zijn beleid in negen eurolanden. De verklaring is simpel: wie veel schulden heeft, zoals de bedrijven en vooral de overheden in ons land, profiteert van de lage rente. Wie daarentegen veel spaargeld bezit, is de pineut.

...