We worden rijker, maar wat doen we met ons geld?

Ondanks de stevige inflatie en de lage spaarrente is het vermogen van de Belgen in het laatste kwartaal van 2016 gegroeid met 14 miljard euro tot 1058 miljard euro. Die stijging is onder meer het gevolg van de beurshausses en de stijgende vastgoedprijzen. Aan de klimmende vastgoedprijzen lijkt wel een eind te komen. Volgens de jongste Notarisbarometer zijn die in het eerste kwartaal van 2017 teruggevallen met 2,6 procent.

