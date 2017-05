250 miljard euro. Zoveel staat er geparkeerd op de Belgische spaarboekjes. Opvallend, want onze spaarcentjes brengen quasi niets meer op. De meerderheid van de banken bieden nog slechts het wettelijk minimum : 0,01procent rente en 0,10 procent getrouwheidspremie. Dit dan nog eens aan strikte voorwaarden want lang niet elke spaarder heeft er recht op. De gemiddelde rente doet het met 0,04 procent ook erg mager.

Desalniettemin, met een gegarandeerd kapitaal en een grote flexibiliteit (geldopvragingen zijn op elk moment mogelijk), blijven spaarrekeningen populair. Ook de gunstige fiscale regels geven de consument een duwtje in de richting van het spaarboekje. De banken en de staat van hun kant, vinden het best. Zij profiteren van de grote massa aan liquide middelen die op de rekening staan. Een triple win dus. Eentje die jarenlang goed gewerkt heeft.

Vandaag krijgt de spaarder niet meer dan peanuts voor zijn spaargeld. Wanneer iemand 10.000 euro opzij zet, verdient hij hier 4 euro per jaar op. De bank daarentegen haalt 160 euro per jaar binnen op datzelfde bedrag dankzij de interesten die zij ontvangt via kredieten. De Belgische staat passeert ook langs de kassa en ontvangt 40 euro per jaar, dankzij de verschillende taksen die rechtstreeks bij de bank zelf worden afgehouden op de spaarboekjes.

Delen "We moeten belastingvoordeel spaarboekje uitbreiden naar beleggingsproducten"

Heel wat spaarders zijn tevreden met de gang van zaken of stellen zich weinig vragen. "Beter dan niets", klinkt het vaak. Helaas. Iemand die zijn geld op een spaarrekening plaatst, verliest aan koopkracht. De inflatie in België liep in het eerste trimester van dit jaar namelijk op tot 3 procent en holt op die manier het geld op onze spaarrekeningen uit. Voor de consument leidt het tot geldontwaarding: met eenzelfde hoeveelheid geld kan iedereen minder kopen dan een jaar eerder. Als een consument bijvoorbeeld 10 000 euro op een rekening plaatst en die som 10 jaar laat staan, dan is zijn geld nog 9 200 euro waard aan het einde van de rit. Een vermindering van de koopkracht met 8 procent.

Wij bij Test-Aankoop vinden dat dit anders kan. Na de petitie waarbij Test-Aankoop, gesteund door 18.000 mensen, de lage interesten op spaargeld aanklaagde, willen wij als consumentenorganisatie een stapje verder gaan door iedere spaarder uit te nodigen de spaarfiscaliteit te herdenken om de koopkracht te bewaren. Momenteel is ons spaargeld tot een rente van 1880 euro vrijgesteld van belasting. Dit wil zeggen dat iemand 4,7 miljoen euro op een spaarrekening kan laten staan zonder belast te worden. Een deel van deze vrijgestelde som zou een betere bestemming kunnen krijgen via andere beleggingen in functie van de noden en het profiel van de investeerders.

Concreet stellen wij voor dat het belastingvoordeel op de spaarrekening behouden zou blijven, maar dat de drempel van het vrijgestelde bedrag zou worden verlaagd tot 25 000 euro (50 000 euro per koppel). Ter compensatie worden de inkomsten uit andere beleggingen tot een zekere drempel en onder bepaalde voorwaarde belastingvrij. Meer specifiek, stelt Test-Aankoop voor dat iedereen de mogelijkheid zou moeten krijgen om tot 50 000 euro (of 100 000 € per koppel) op een onbelaste effectenrekening te zetten. Die rekening kan dan ingevuld worden met kasbons, termijnrekeningen, fondsen, aandelen en obligaties .

In ons voorstel is er evenwel geen plaats voor speculatieve producten zoals opties of warrants. Op onze site bieden we de spaarders de mogelijkheid om hun mening uit te drukken over dit nieuwe voorstel. Het is onze ambitie om met steun van de spaarders een dialoog op de starten met de regering en de politiek om een regime op poten te zetten die een nieuwe vorm van sparen aanmoedigt en die de koopkracht van de kleine spaarder bewaart. De laatste jaren, hebben de opeenvolgende regeringen eerder maatregelen genomen die alternatief sparen bemoeilijken en dit zonder diepgaande reflectie over het onderwerp. Denken we maar aan de verhogingen van de roerende voorheffing, de beurstaks of de speculatietaks. Voor Test-Aankoop is een nieuw, stabiel en transparant fiscaal kader meer dan ooit noodzakelijk om de kleine spaarders te beschermen.