Wat mag je in 2017 aan de pomp verwachten?

De nieuwe E10-benzine moet de CO2-uitstoot van benzinewagens terugdringen. Die bevat namelijk tot tien procent ethanol, en dat is een verdubbeling ten opzichte van de gewone Super 95. E10 is al langer te koop in landen als Duitsland en Frankrijk. Vooral in Duitsland was er al kritiek op het feit dat landbouwgewassen zoals suikerbieten en graan gebruikt worden voor de productie van de ethanol.

