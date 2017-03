Wat levert een energieaudit jou op?

Om in je huis of appartement te besparen op je energiefactuur, is het niet alleen belangrijk om goed te isoleren. Je dient ook uit te zoeken waar de energievreters zich precies bevinden. Pas wanneer die gekend zijn, kan werk gemaakt worden van effectieve besparingsmaatregelen. Een energieaudit kan hierbij helpen. Op de website van de Vlaamse Overheid vind je alvast een lijst terug van alle deskundigen die door het Vlaams Energieagentschap erkend zijn om een huishoudelijke energieaudit uit te voeren.

