Wat betekent deze maand voor uw portefeuille?

Premie voor bedienden

Deze maand krijgen de bedienden uit het paritair comité 200 een brutopremie van 250 euro. De comité telt zo'n 400.000 bedienden. De premie kan ofwel uit cash bestaan of uit extralegale voordelen zoals bijvoorbeeld hogere maaltijdcheques.

Hogere uitkeringen, pensioen

Vorige maand is de spilindex overschreden. Dat betekent dat de sociale uitkeringen en de pensioenen in juni met 2 procent omhoog gaan. De ambtenaren moeten een maandje langer wachten op een indexering. Zij zien hun loon in juli met 2 procent stijgen.

Voor een volgende indexering van de uitkeringen en ambtenarenweddes is het overigens wellicht wachten tot 2019. Het Planbureau gaat in zijn recentste prognoses niet uit van een overschrijding van de spilindex in 2018. Dat meldde de federale overheidsdienst Economie enkele dagen geleden.

Depositogarantiestelsel Optima

Gedupeerden met een rekening bij de halverwege juni 2016 failliet verklaarde Optima Bank, kunnen nog tot 9 juni een aanvraag tot terugbetaling van beschermde deposito's doen.

Wie het wettelijk beschermd kapitaal, maximaal 100.000 euro, wil terugzien, moet aan het Garantiefonds een geldig bankrekeningnummer doorgeven dat werd geopend bij een andere bankinstelling en waarop de terugbetaling kan gebeuren.

Dat bankrekeningnummer kan worden meegedeeld via het portaal MyMinfin, met identificatie (eID-kaart, token), rubriek "Mijn vermogen" (links), sectie "Garantiefonds (BBF)".

Gebruik ecocheques uitgebreid

Vanaf 1 juni kan je opnieuw meer producten aankopen met ecocheques. Een cao daarover werd door vakbonden en werkgevers ondertekend in de schoot van de Nationale Arbeidsraad (NAR). Zo kan je met je ecocheques voortaan bomen en planten, tuinonderhoudsproducten, biologische gewasbeschermingsmiddelen en (elektrisch) tuingereedschap kopen.

Er zijn ook meer mogelijkheden voor tweedehandsproducten. Tot nu toe waren ecocheques enkel mogelijk voor tweedehandskleding, -boeken en -meubels, maar voortaan voor bijna alle producten, ook bijvoorbeeld kleine elektronische apparaten of toestellen met energielabel A+ of beter.

Om de wegwerpcultuur te ontmoedigen, voegden de sociale partners voorts herstellingen van producten toe. Niet alleen producten die je met ecocheques kan kopen, maar bijvoorbeeld ook de herstelling van schoenen en computers. Apparaten met niet-elektrische motoren (meestal benzine) worden steeds uitgesloten.

Wegvallen roamingkosten

Vanaf 15 juni moeten wij niet langer roamingkosten betalen wanneer we in het buitenland naar onze vrienden in België bellen. We delen ook niet langer in de kosten als iemand ons belt terwijl we in het buitenland vertoeven. Dat geldt in de EU, inclusief de eilanden die bij een Europees land horen, en in IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Het parlement legde ook maximumtarieven vast die de operatoren mogen aanrekenen wanneer hun klanten hun gsm gebruiken in het buitenland. Die kosten liggen een pak lager dan nu.

Boetes voor wie zonnepanelen niet aanmeldt

Eigenaars van zonnepanelen hebben nog tot 1 juni de tijd om die zonnepanelen aan te melden. Midden april startte bevoegd minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) een sensibiliseringscampagne en die loopt eind mei ten einde. Vanaf 1 juni riskeren eigenaar van niet-aangegeven zonnepanelen boetes van 150 tot 20.000 euro. Bij de start van de campagne waren er 275.000 installaties aangemeld, en Tommelein mikt op 300.000 aanmeldingen tegen eind dit jaar.

Vlaamse kinderen zien kinderbijslag niet stijgen

Het is FAMIFED, het federaal agentschap voor de kinderbijslag, dat op het nakende verschil wijst. Het zal een eerste keer merkbaar zijn bij de uitbetaling op 30 juni voor ouders uit de publieke sector en op 8 juli voor werknemers en zelfstandigen, luidt het.

Overgansperiode beurstaks buitenlandse transactie loopt af

Voor buitenlandse verrichtingen in januari, februari en maart was er voor de beleggers een overgangsregeling: de beurstaks moet tegen eind juni aangegeven en betaald zijn. Dat meldt De Tijd. Wie aandelen koopt of verkoopt via een buitenlandse bank, makelaar of platform betaalt 0,27 procent belastingen, met een maximum van 1.600 euro.

Risicogroepen krijgen preventieve aidsremmer voortaan terugbetaald

Vanaf deze maand zullen mensen die een hoog risico lopen op besmetting met hiv de preventieve aidsremmer Truvada terugbetaald krijgen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) wil zo het aantal nieuwe hiv-infecties terugdringen. Artsen zullen geval per geval bepalen wie in aanmerking komt. De patiënten zullen per maand dan nog 12 euro uit eigen zakken moeten betalen voor de preventieve aidsremmer.

Wijzigingen aan theoretisch en praktisch rijexamen

Wie zijn rijbewijs wil halen, krijgt vanaf 1 juni te maken met een reeks wijzigingen aan de rijexamens. Het theorie-examen blijft bestaan uit 50 vragen, waarop je minstens 41 punten moet halen. Maar wie een zware fout maakt, verliest voortaan 5 punten. Voor een lichte fout verlies je nog altijd 1 punt.

Ook aan het praktijkexamen wordt gesleuteld. De kandidaat moet voortaan zes mogelijke manoeuvres kunnen uitvoeren in plaats van twee. Behalve parkeren achter een voertuig en keren in een smalle straat, moet hij bijvoorbeeld ook in een rechte lijn kunnen achteruitrijden en de auto achteruit in een vak loodrecht op de weg kunnen parkeren.

Tijdens het examen moet de kandidaat ook een stuk zelfstandig rijden, dat wil zeggen zonder instructies van de examinator. De kandidaat moet dan een bestemming kunnen bereiken via de gps of de verkeersborden.

Nog nieuw is de risicoperceptietest die de kandidaat moet afleggen als onderdeel van het praktijkexamen. Hij krijgt dan enkele video's voorgeschoteld waarmee hij moet bewijzen dat hij potentiële gevaren op de weg tijdig kan herkennen en correct kan inschatten.