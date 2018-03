Wat betekent de hervorming van het kindergeld voor u?

Allereerst: zeg in de toekomst niet langer kinderbijslag, maar wel 'groeipakket'. Onder die naam worden alle toelages voor gezinnen in Vlaanderen gebundeld. De nieuwe regels gelden alleen voor kinderen die vanaf 1 januari 2019 geboren worden. Vandaag stijgt het bedrag per kind nog naarmate er meer kinderen in uw gezin zijn, en krijgt u een hogere som wanneer uw kind ouder wordt. Deze rangorde- en leeftijdstoeslagen verdwijnen: er komt een eenmalig startbedrag (bij geboorte of adoptie) van 1.100 euro en een basisbedrag van 160 euro per maand.

...