Wanneer moet je toch extra kosten betalen als je belt of surft in het buitenland?

Goed nieuws voor wie binnen de EU op reis gaat: de roamingkosten die je telefoonfactuur tot voor kort loodzwaar konden maken, bestaan niet langer. Wanneer je nu in een ander EU-land naar het thuisfront belt (naar vast en mobiel) of sms't, dan betaal je daarvoor nu hetzelfde bedrag als wanneer je dat in België zou doen. Ook wanneer je op internet surft of je Facebook checkt vanop je smartphone, betaal je geen bijkomende kosten meer in het buitenland.

