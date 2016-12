Waarom zijn de spaarboekjes plots minder populair?

In oktober stond er welgeteld 257,4 miljard euro op de Belgische spaarboekjes. Dat is het laagste peil sinds november 2014, toen er 255,16 miljard euro op de spaarrekeningen stond, zo blijkt uit de jongste statistieken van de Nationale Bank. In vergelijking met september van dit jaar, was er een daling met 6,8 miljard euro.

Oktober is de eerste maand sinds maart 2015 dat het totaal van de gereglementeerde spaarrekeningen onder de 260 miljard euro noteert. In augustus stond er nog een recordbedrag van 264,16 miljard euro op de spaarboekjes.

Transformatie spaarrekeningen bedrijven

Experts reageren niet verrast op de plotse daling. Zij kijken in de richting van KBC die in oktober de gereglementeerde spaarboekjes voor bedrijven en zelfstandigen omzette in niet-gereglementeerde spaarboekjes. De grootbank deed dat om de spaarrente tot 0 procent te laten zakken. Banken zijn in ons land verplicht minimum 0,01 procent basisrente en 0,10 procent getrouwheidspremie te geven op gereglementeerde spaarboekjes.

De grootbank erkent in De Standaard en De Tijd dat haar beslissing een groot deel van de gerapporteerde daling vertegenwoordigt, "maar zeker niet het volledige bedrag."

Ondertussen volgen andere banken het voorbeeld van KBC. BNP Paribas Fortis heeft in november laten weten dat zij en de dochterondermingen Fintro op 15 maart eveneens de gereglementeerde spaarboekjes voor bedrijven en zelfstandigen transformeren tot niet-gereglementeerde spaarboekjes.

Lage spaarrentes

Ook de particuliere spaarders spreken hun spaarcenten aan. Door de lage spaarrentes zien zijn de inkomsten op hun spaardeposito's stevig dalen. Afgelopen jaar heeft het merendeel van de banken de spaarrente op de traditionele spaarboekjes verlaagd naar 0,11 procent. Afgelopen maand snoeiden ook bpost bank, Europabank en Rabobank.be in de spaaropbrengsten.

Ook de alternatieve spaarformules brengen hoe langer hoe minder geld in het laatje. Onder meer MeDirect, een internetbank die niet-gereglementeerde spaarboekjes aanbiedt met hoge rendementen, snoeit in de spaartarieven. Zo verlaagt de internetbank vanaf 1 januari de nettorente op de ME3-spaarrekening, een van de best renderende spaarboekjes op de Belgische markt, van 1 naar 0,80 procent. Het nettorendement kan bovendien lager uitvallen door een verdere verhoging van de roerende voorheffing van 27 naar 30 procent. Spaarders zijn bovendien bereid meer risico's te nemen.

Op de gereglementeerde spaarboekjes ben je vrijgesteld van de roerende voorheffing op de eerste schijf van 1.880 euro intrest.