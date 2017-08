Vrijdag 1 september start een nieuw schooljaar, een nieuwe start. Traditioneel een dag waarop werknemers hun kinderen willen uitzwaaien of opwachten aan de schoolpoort. Maar vaak ook de start van opleidingen en nieuwe aanwervingen. Vijf tips om als werknemer het nieuwe schooljaar goed in te zetten.

Op tijd aan de schoolpoort dankzij glijdende werkuren

Wil je zoon- of dochterlief tijdens het schooljaar uitzwaaien of regelmatig afhalen aan de schoolpoort? Vraag je baas dan om glijdende werktijden. In dat systeem kies je het begin- en einduur van je dagtaak, binnen de krijtlijnen die je werkgever uittekent. Vul je gewerkte uren daarom duidelijk in, in een systeem van tijdsregistratie.

Thuiswerk om voor de schoolbel aan de poort te staan

Een andere mogelijkheid om als mama of papa je kinderen te kunnen opwachten aan de schoolpoort, is huisarbeid of thuiswerk. Via deze mogelijkheid werk je van thuis uit of op een andere, zelfgekozen locatie. Ook occasioneel telewerk is mogelijk. Bij deze vorm van telewerk werk je sporadisch thuis en vermijd je dus ook files. Let op dat dit enkel in bepaalde gevallen mogelijk is. Maar vraag je baas zeker naar de opties.

Delen Vijf tips om meer uit het nieuwe schooljaar te halen als werkende ouder

Je werkgever kan bijdragen aan schoolfacturen

Schoolgaande kinderen zijn duur. Gelukkig kan je werkgever de schoolfacturen helpen verlichten. Vraag je baas of hij wil overwegen de kost ervan terug te betalen. Hij heeft daarvoor twee opties: hij betaalt het voordeel in natura (en betaalt RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing) of hij kent je extralegale kinderbijslag toe. Daarop is geen RSZ verschuldigd zolang hij de spelregels volgt.

Gezonde geest in een gezond lichaam

De start van het nieuwe schooljaar is ook hét moment om te starten met een nieuw sportprogramma. En je baas kan je gezonde levensstijl extra stimuleren: vraag naar sportcheques. Als aan de voorwaarden voldaan is, zijn sportcheques een onbelast sociaal voordeel.

Een nieuw schooljaar, een nieuwe opleiding

Wil je zelf net als jouw kind weer op de schoolbanken zitten en je kennis bijspijkeren om je job beter uit te oefenen? Vergeet dan het educatief verlof niet. Je kan je bijscholen met behoud van je loon bij het volgen van bepaalde opleidingen.