Vier op 10 Vlamingen kunnen niet sparen

Dat blijkt uit een enquête van Het Laatste Nieuws en marktonderzoeksbureau Ipsos bij 2.000 mensen. Wie wel spaart, zet meestal tot 250 euro per maand op de spaarrekening.

Dertig procent van de gezinnen met een maandelijks netto-inkomen van meer dan 2.000 euro heeft op het einde van de maand niets over om te sparen. Verdienen ze tussen de 1.500 tot 2.000 euro netto, dan worden het er al vier op de tien.

Bij de lagere inkomens kan zelfs twee derde van de families geen geld opzijzetten. Daarvoor nemen de vaste kosten (huur, voeding, stroom, water...) een te grote hap uit het budget.

250 euro

Het grootste deel van de Vlamingen die wel kunnen sparen (36 procent) slaagt erin om maandelijks tot 250 euro opzij te zetten. In vergelijking met twee jaar geleden, laten de spaarders hun geld wel langer op hun zichtrekening staan, in plaats van het over te schrijven naar de spaarrekening of een andere belegging. Dat is vooral het gevolg van de lage rente, aldus Het Laatste Nieuws. Meer dan de helft (54 procent) van de Vlaamse ouders spaart voor de kinderen. Gemiddeld gaat het om 88 euro per maand, al verschilt het bedrag wel sterk van de leeftijd van de ouders en hun opleiding.

(Belga/RR)