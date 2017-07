Verdwijnt het fiscaal voordeel voor het spaarboekje?

Voorzitter Gwendolyn Rutten liet afgelopen weekend weten dat het voor haar partij niet langer een taboe is om aan het spaarboekje te raken. Tot voor kort was het fiscale voordeel voor het spaarboekje onbespreekbaar voor haar partij. In België moeten de spaarders op de eerste 1.880 euro rente geen roerende voorheffing betalen. Alles boven die grens wordt belast tegen 15 procent. Dat is de helft van wat bijvoorbeeld aandeelhouders moeten betalen op hun dividenden.

Er gingen al meermaals stemmen op om dat voordeel af te schaffen, maar zij botsten altijd op een 'nee' van de politici en de banken. De financiële instellingen waren bang dat ze een vaste financieringsbron zouden verliezen zodra de spaardeposito's belast worden. Politici vrezen dan weer stemmen te verliezen door zo'n onpopulaire maatregel.

Ondanks de lage rente blijven de Belgen massaal geld op hun spaarboekjes zetten, eind maart was dat 255,7 miljard euro. "Geld dat evengoed in de economie gepompt kan worden", klinkt het bij experts.

Dat is ook de reden waarom de liberalen bereid zijn te spreken over de spaarfiscaliteit. "We zullen de voorstellen met een open geest bekijken", liet Laure Stuyck, de woordvoerster van Rutten gisteren in De Standaard weten. 'Voor ons is het doel de economische groei te stimuleren.'

Geen afschaffing, maar aanpassing

Van een afschaffing zou er geen sprake zijn, reageert minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Hij is een voorstander van een aanpassing. 'Elk voorstel zal op zijn merites beoordeeld worden', klonk het gisteren. Een van de mogelijke scenario's is dat het fiscale voordeel wordt uitgebreid naar andere rente-inkomsten zoals dividenden.

Onder meer de consumentenorganisatie Test-Aankoop is een voorstander van zo'n uitbreiding. "Concreet stellen wij voor dat het belastingvoordeel op de spaarrekening behouden zou blijven, maar dat de drempel van het vrijgestelde bedrag zou worden verlaagd tot 25 000 euro (50 000 euro per koppel) (Tegen de huidige spaartarieven moeten spaarders al 1,7 miljoen euro sparen vooraleer ze roerende voorheffing moeten betalen nvdr) . Ter compensatie worden de inkomsten uit andere beleggingen tot een zekere drempel en onder bepaalde voorwaarde belastingvrij", schreven Simon November en Nicolas Claeys van Test-Aankoop onlangs op onze site. 'Meer specifiek, stelt Test-Aankoop voor dat iedereen de mogelijkheid zou moeten krijgen om tot 50 000 euro (of 100 000 € per koppel) op een onbelaste effectenrekening te zetten. Die rekening kan dan ingevuld worden met kasbons, termijnrekeningen, fondsen, aandelen en obligaties.'

Ook bij de banken rijpen de geesten. Zij beseffen nu dat ze door de lage rente hun inkomsten moeten diversifiëren en dat ze minder afhankelijk worden van rente-inkomsten. Jan Smets, gouverneur van de Nationale Bank, hield eind vorig jaar in een interview met Knack een pleidooi voor een uitbreiding van het fiscaal voordeel voor het spaarboekje. 'Ik zie niet in waarom alleen spaarboekjes een fiscale vrijstelling moeten genieten. Ik zou zo'n vrijstelling uitbreiden naar andere beleggingsvormen, zoals investeren in infrastructuurprojecten', klonk het toen.