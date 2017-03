Geen tijdskrediet meer zonder motief

Vanaf 1 april is het niet langer mogelijk om nog tijdskrediet aan te vragen zonder reden, om bijvoorbeeld aan je huis te werken of op wereldreis te gaan. Dat kwamen de sociale partners eind vorig jaar overeen binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR), en de cao in kwestie gaat begin volgende maand effectief in.

...