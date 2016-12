Vakantietrend 2017: ontsnappen aan de alledaagse rush op 10 kilometer van je woonst

Met vakantie gaan op tien kilometer van je thuis. Dat wordt de nieuwe vakantietrend in 2017. Het moest er ooit van komen, want als we met z'n allen drie keer per jaar op vakantie gaan maar tegelijkertijd het aantal burn-outs exponentieel toeneemt, dan klopt er iets niet. Dat zegt James Mennekens, toeristisch expert en voormalig CEO van Center Parcs Europe.

Burn-outs, stress, een overvolle agenda, het zijn de kwalen van de 21e eeuw. Het aantal mensen dat kampt met een burn-out is in de afgelopen vijf jaar niet toevallig verdubbeld. Minstens één keer per jaar - maar voor almaar meer mensen tot drie keer per jaar - willen we dan ook alles even vergeten en op reis gaan. Om te ontsnappen aan de alledaagse rush. Egypte, Turkije en Tunesië zijn landen die stilaan uit de gratie vallen. Al was het maar door de actualiteit van aanslagen en terreur. Dus gaan we maar wat vaker naar Spanje, Zuid-Frankrijk of Oostenrijk. Of we kiezen voor een originele vakantie in de Sloveens bossen of Lapland. Alleen: wat bezorgen die vakanties ons toch ongelofelijk veel stress, te beginnen met de voorbereidingen. Waar naartoe? Wanneer? Met de auto? Het vliegtuig?

Maar waar zijn we mee bezig als zelfs vakantie voor stress en extra druk zorgt? Ik merk dat meer en meer mensen zich die vraag stellen. Precies die gedachte zal volgens mij volgend jaar - maar ook later nog - voor grote veranderingen zorgen in het toeristisch landschap. Eenvoudige vakanties, op enkele kilometers van je eigen thuis: dat wordt de trend. Geen files meer trotseren, niet meer aanschuiven aan de balie om het vliegtuig nog net op tijd te kunnen halen, geen valiezenstress, enz. Waarom zou je het in godsnaam allemaal zo ver gaan zoeken als je de rust ook perfect kan vinden op amper 10 kilometer van je woonst? Het belangrijkste ingrediënt voor een goede vakantie moet niet zo ver gezocht worden: even wegtrekken uit je traditionele omgeving.

Onze kinderen beseffen dat vandaag dikwijls veel beter dan wij, volwassenen. Elke zomer trekken ze met de jeugdbeweging op kamp, in een wei vlakbij of hoogstens in 'de Ardennen'. Ze spelen, koken en leven twee weken buiten, in de natuur. En vervolgens komen ze met de beste verhalen thuis. De mooiste herinneringen. Het sterkt me alleen maar in de overtuiging dat vakantie niet ver of complex hoeft te zijn. Eén week in een luxe-tent aan de rand van het bos vlakbij huis of een B&B op amper 20 kilometer, is echt voldoende om je hoofd leeg te maken en de batterijen opnieuw op te laden. Vrienden, familie of kennissen kunnen bovendien langskomen wanneer ze willen, want de afstand is perfect te combineren met hun drukke agenda. Dat is wat vakantie in 2017 zal zijn, of zou moeten zijn. En het moet gezegd, trends als Airbnb spelen er nu al perfect op in.

De trend is er trouwens al langer. Alleen zien we het vaak niet. Of toch... We kijken massaal naar televisieprogramma's zoals "Het Huis", waar bekende Vlamingen zoals Erik Van Looy of Jeroen Meus tot rust komen, nadenken over het leven en zelfs van 'vakantie' spreken. Toch woont programmamaker Eric Goens niet op het Britse platteland of in de bossen van Noorwegen, maar gewoon in Vlaanderen. Zijn gasten zijn bijna de hele tijd buiten. Ze ontbijten buiten, praten buiten, of ze kijken naar een film in een boomhut. Fantastisch zeggen we allemaal als we zo'n aflevering zien, en intussen mijmeren we nog een beetje verder. Laten we echter beseffen dat zo'n vakantie perfect mogelijk is. Meer nog: als je met vakantie in eigen streek gaat, kan je tien keer per jaar even alles vergeten in plaats van één, twee of drie keer. Die gedachte moeten we meenemen naar 2017. Het zal voor een pak minder stress en burn-outs zorgen.

James Mennekens, investeerder in toeristisch vastgoed