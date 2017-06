Vakantie online boeken? Wees dan op je hoede

Nu de vakantie stilaan in zicht komt, is de kans groot dat je nog snel via internet een vlucht, een hotel of een huurauto wilt vastleggen. Volgens ABTO, de vereniging van Belgische touroperators, boeken twee op de drie Belgen tegenwoordig hun reis volledig online. Ook bij de voorafgaande zoektocht naar informatie blijkt internet erg populair, al geeft 41 procent van de vakantiegangers aan zich ook te informeren via een reisburea...