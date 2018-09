Tips voor een gezond spaargedrag: 'Geld uitgeven moet pijn doen'

De rente is een belangrijke drijfveer voor spaarders. Maar sparen is meer dan alleen geld opzijzetten en wachten tot de intresten worden uitbetaald. Het betekent ook continu nadenken over wat u uitgeeft en wat niet. "Hoewel we in principe allemaal rationele wezens zijn, laten we zulke beslissingen beïnvloeden door onze emoties", weet Dan Ariely, een hoogleraar gedragspsychologie aan de Amerikaanse Duke University. Hij bestudeert al jarenlang het irrationele gedrag van consumenten.

...