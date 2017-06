Test-Aankoop raadt aan uit First-rekening te stappen uit voorzorg

Ethias is besprekingen begonnen met buitenlandse spelers over de verkoop van zijn First-portefeuille. De klanten die daar voor 2003 op intekenden, kregen een levenslange garantie van gemiddeld meer dan 3 procent rente. In een klimaat van lage rentes is zoiets echter onhoudbaar en Europa eiste dan ook dat Ethias het product stop zou zetten.

Belgische garantie

De verzekeraar probeert al geruime tijd met uitstappremies klanten uit te kopen. Het aantal contracten werd al gereduceerd van meer dan 165.000 naar 13.000. Om zich helemaal van de First-molensteen te ontdoen, onderhandelt Ethias nu met buitenlandse geïnteresseerden.

Door een mogelijke verkoop aan een buitenlands bedrijf vervalt echter de Belgische garantie op de tegoeden tot 100.000 euro. Wegens een gebrek aan duidelijkheid over het veiligheidsniveau van de mogelijke overnemer, geeft Ethias spaarders het advies uit voorzorg uit te stappen.

"De verzekeraar blijft bovendien doof voor het voorstel van Test-Aankoop om van de overnemer te eisen dat die aan de verzekerden na de overdracht de kans zou bieden om alsnog tegen dezelfde voorwaarden als het afkoopbod van Ethias uit te stappen, maar dan wel met kennis van zaken over de overnemer", klinkt het in het persbericht.

"Als de absolute veiligheid van uw tegoeden voor u prioritair is, dan hebt u geen andere keuze dan de premie van 25 procent te aanvaarden en uit te stappen", gaat Test-Aankoop verder. "Is absolute veiligheid voor u van minder belang, en wilt u de rest van uw leven de uw beloofde hoge rentevoet opstrijken, dan kan dat, maar weet dan dat u zich blootstelt aan het soliditeitsrisico van de overnemer."