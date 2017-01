Tandarts dreigt duurder te worden

Na het doktersbezoek en een sessie bij de kinesist dreigt nu ook een bezoek aan de tandarts duurder te worden. De onderhandelingen over een nieuw tariefakkoord liepen eind vorig jaar spaak. Sinds 1 januari kunnen tandartsen vragen wat ze willen, schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws donderdag. De Vlaamse Beroepsvereniging voor Tandartsen (VBT) roept leden nu op om 3 tot 5 procent meer ereloon aan te rekenen.

De VTB doet dat uit protest tegen besparingen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). De tandartsen geven aan dat hun kosten stijgen en dat hun tarieven al jaren niet meer aangepast zijn.

De Block wilde in december de erelonen optrekken met 1,6 procent, maar dat vonden de tandartsen te weinig. Het gevolg is dat de patiënt dieper in de buidel zal moeten tasten. De Block laat weten dat ze nog steeds inzet op overleg en hoopt dat de tandartsen snel weer rond de tafel gaan zitten.

Voor VBT-voorzitter Yann Van Hoecke is de minister nu aan zet. Hij verwacht dat in de loop van januari opnieuw zal worden overlegd. "De onkosten voor tandartsen blijven stijgen, als daar geen compensatie voor is, zullen meer en meer tandartsen niet langer geconventioneerd zijn", waarschuwt hij nog aan Belga. Hij stelt dat er in België zowat 7.000 tandartsen echt werkzaam zijn, van wie er 40 tot 50 procent momenteel niet geconventioneerd is.

Prijskaartje dikt aan

Sp.a is niet te spreken over het advies van de VBT aan haar leden. "De patiënt dreigt opnieuw de dupe te worden", reageert het sp.a-kamerlid Karin Jiroflée. "Voor zo'n preventief onderzoek vraagt de tandarts 62,05 euro en betaalt de overheid 58,55 euro terug. Vragen ze 5 procent meer, dan stijgt de factuur naar 65,15 euro maar de overheid betaalt wel nog steeds maar 58,55 euro terug. Dat betekent dat de patiënt 6,6 euro in plaats van 3,5 euro uit eigen zak op tafel moet leggen", hekelt Jiroflée.

Het sp.a-Kamerlid wijst De Block met de vinger. "De patiënt zou helemaal niets voelen van de besparingen, want minister De Block haar zakken waren stevig dichtgenaaid, zo zei ze keer op keer. Maar stukje bij beetje snijdt De Block precies daar waar mensen het wel zullen voelen", sneert ze. "Dat minister De Block haar beleid nefast is voor de tariefzekerheid bij een bezoek aan de dokter en de kinesist wisten we al. Omdat ze extra besparingen opgelegd krijgen van minister De Block, dreigen ze de factuur door te schuiven en daar is maar één iemand de dupe van: de patiënt."