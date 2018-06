Sunjets.be volgend jaar niet langer prijsvechter op de reismarkt

De touroperator Sunjets.be, die groot werd met de leuze 'Slimmer op reis, tegen de laagste prijs', verdwijnt na meer dan 30 jaar van de markt. Het merk wordt opgenomen in het hoofdmerk TUI, zo meldt TUI Belgium woensdag.

Sunjets.be, opgestart in 1985, heeft eigenlijk geen bestaansreden meer. Het was in de markt gezet als prijsvechter, maar de voorbije jaren was er geen verschil meer met TUI. "Het was pure overlapping geworden", zegt TUI-woordvoerder Piet Demeyere. "Sinds de merknaam Jetair werd omgevormd tot TUI, is het aanbod er verdubbeld. Het aanbod van Sunjets.be was intussen ook te vinden bij TUI, tegen dezelfde voorwaarden, en TUI lanceerde zelf een laagsteprijsgarantie", verduidelijkt Demeyere. "Daardoor waren we twee merken op exact dezelfde manier in stand aan het houden, en dat heeft niet veel zin."

Het komende winterseizoen is het laatste seizoen voor het merk Sunjets.be. Klanten kunnen dus hun vakantie bij Sunjets.be nog boeken voor een reis tot eind maart 2019. Nadat eind 2016 Jetair was verveld tot TUI, verdwijnt er nu dus opnieuw een vertrouwd merk van de Belgische reismarkt.

TUI heeft geen plannen om haar andere touroperatoren - VIP Selection en VTB Reizen - ook op te doeken. "Die bedienen compleet andere segmenten van de markt, er is geen overlap met TUI", zegt Demeyere daarover. VIP Selection verzorgt luxereizen, VTB Reizen is gericht op groepsreizen