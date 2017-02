'Sparende Belg is mee schuldig aan lage spaarrente'

Volgens een studie van Eric Dor, de directeur economische studies van de managementschool Ieseg in Rijsel, is het beleid van de Europese Centrale Bank niet de enige verklaring voor de lage spaartarieven in ons land. "Net doordat de Belg blijft sparen, stijgen de Belgische spaarrentes niet."