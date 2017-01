Solden starten met dertig procent korting

Mode Unie, de federatie van de zelfstandige modedetailhandel, verwacht goede koopjes. "De consument wachtte dit jaar iets langer om zijn winteraankopen te doen, wat doet vermoeden dat heel wat consumenten de solden afwachten om koopjes te doen en winteritems aan te schaffen", klinkt het bij Mode Unie.

Bij het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) zijn de verwachtingen minder positief: slechts 35 procent van de modedetailhandelaars verwacht om het tijdens deze soldenperiode beter te doen dan tijdens de vorige wintersolden, 38 procent van de ondervraagde modedetailhandelaars gaat dan weer uit van slechtere solden, terwijl 27 uitgaat van een status-quo.

Traditioneel starten de solden, die nog duren tot eind januari, met kortingen van gemiddeld dertig procent. Een minderheid van de winkels, aldus NSZ, start met koopjes aan veertig procent.

Vandaag al koopjes

Al wachten niet alle handelaars tot mogen om uit te pakken met kortingen. Het merendeel van de zelfstandigen komen vandaag al met kortingen over de brug terwijl dat wettelijk verboden is, leert een reportage van VTM Nieuws. "Veel mensen hebben nog vakantie vandaag, en daar willen de winkeliers van profiteren", klinkt het. Winkeliers die een dag vroeger beginnen, hoeven geen controle te verwachten. De Economische Inspectie stuurt alleen controleurs op pad, als er een klacht is.

Desalniettemin pleit de zelfstandigenorganisatie Unizo voor een aanpassing van de koopjeswet. "Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de solden op 2 janauri van start gingen zodat de handelaars ook van de feestdagen kunnen genieten", verduidelijkt Filip Horemans van Unizo. "Maar als blijkt dat de handelaars die extra dag niet aangrijpen om de solden voor te bereiden, moeten we bekijken of we de wet niet kunnen aanpassen."

De koopjesperiode is de enige periode waarin de winkels met verlies mogen verkopen. Buiten die periode mogen ze enkel fluisterkortingen geven, of aan koppelverkoop doen.