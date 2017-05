Skypen met bankier wordt regel bij Belfius

"Met Belfius Connect zetten we in op een optimaal klantencontact via chat en videoconferentie, naast de traditionele kanalen telefoon en e-mail", klinkt het in De Tijd. Een eerste team is al in Brussel actief, volgend jaar opent een Gents centrum en daarna volgen wellicht regionale centra in Antwerpen en Luik. De dienst zal niet alleen reageren op vragen van de klant, maar die klant ook proactief contacteren met productvoorstellen.

Belfius ondertekende met de christelijke bonden ook een tweede cao, die de spelregels vastlegt voor de reconversie van het personeel in het digitale tijdperk. Het gaat onder meer om opleidingsprogramma's voor "jobs van de toekomst". De medewerkers van wie de functie verdwijnt, krijgen gedurende negen maanden begeleiding. Mislukt de reconversie, dan wordt een vertrekregeling uitgewerkt.

Ook bij andere banken

De staatsbank is overigens niet de eerste bank die de weg van videochatten inslaat. Klanten bij KBC kunnen al langer videochatten met hun bankier via KBC Live. Net zoals bij Belfius kunnen zij elke werkdag tussen 8 en 22 uur bellen of chatten met een adviseur. Zaterdag zijn zij tussen 9 en 17 uur beschikbaar.

Bpost bank onderzoekt dan weer of het voortaan woonleningen kan afsluiten in de postkantoren. Klanten worden in het kantoor via een videoconferentie in contact gebracht met een specialist hypothecaire kredieten. Het testproject loopt momenteel in de volgende kantoren: Brussel De Brouckère, Brussel Sint-Gillis, Waterloo, Willebroek, Vilvoorde, Maasmechelen en Jumet. Indien het project een succes is gaat bpost bank 'branch video banking' uitbreiden naar andere kantoren.