Schud je slapende rekeningen wakker

Belgen sparen graag. Volgens Wikifin, de portalsite van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, doet 53 procent van de Belgen dat bij meerdere banken. Een eerder onderzoek van Roland Berger had aan het licht gebracht dat 57 procent van de spaarders klant is bij verscheidene banken. Volgens het adviesbureau is sparen bij meerdere banken de norm geworden. Dat komt deels door de financiële crisis in 2008, deels door de opkomst van onlinespelers.

...