Santander lanceert klassiek spaarboekje met hoogste interestvoet

Momenteel gaat het om de hoogste interestvoet voor sparen zonder voorwaarden op de Belgische markt, bevestigt Kristof De Paepe van gespecialiseerde website Spaargids.be.

Santander lanceert via het platform santanderconsumerbank.be twee klassieke spaarboekjes, beide zonder voorwaarden en van onbepaalde duur. Wie op korte termijn (tot 12 maanden) spaart, krijgt een basisrente van 0,25 procent en een getrouwheidspremie van 0,10 procent.

Langetermijnsparen levert klanten een basisrente van 0,15 procent plus een getrouwheidspremie van 0,35 procent op, samen goed voor 0,5 procent. Ter vergelijking: de meeste andere vergelijkbare spaarformules leveren een interest van 0,11 procent op. Bovendien is Santander Consumer Bank een bank naar Belgisch recht en is de depositogarantie van 100.000 euro per persoon van toepassing.

Zonder voorwaarden

"Het gaat inderdaad om een scherp aanbod", zegt De Paepe. "Wie wil sparen zonder voorwaarden, is momenteel het beste af bij Santander, zowel op korte als op lange termijn". Ook CKV biedt een halve procent, maar daar gaat het om een offline rekening, wat dus iets minder makkelijk is voor de consument, legt De Paepe uit.

De vergelijkingssite Bankshopper.be merkt eveneens op dat de Vision+-spaarrekening een van de meest lucratieve spaarformules zonder voorwaarden op de markt is. "Al mogen de spaarders niet vergeten dat ze hun spaardeposito's minstens 12 maanden onaangeroerd moeten laten als ze alle rendementen willen opstrijken", klinkt het. "Zeker wat de Vision+-spaarrekening betreft. Wie zijn kapitaal binnen de twaalf maanden opvraagt, verliest de getrouwheidspremie van 0,35 procent. Wat betekent dat de spaarders slechts 0,15 procent basisrente opstrijken."

Volgens Bankshopper.be is er slechts een spaarformule echt concurrentie voor Vision+-spaarrekening, en dat is de ME3-spaarrekening van MeDirect. "Spaarders die de niet-gereglementeerde rekening openen bij de internetbank krijgen netto 0,55 procent rente. Al moeten zij de bank wel drie maanden op voorhand verwittigen als ze hun kapitaal willen aanspreken. Je hebt nog de spaarabonnementen, maar de spaarders moet zich bij dergelijke formules aan maandelijkse (of jaarlijkse) spaaropdrachten houden."