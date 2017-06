Roamingtoeslagen definitief afgeschaft: dit moet u weten

De roamingtoeslagen worden definitief afgeschaft. "Dit is een echt Europees succesverhaal", schrijven de voorzitters van de Europese instellingen woensdag in een gemeenschappelijk persbericht.

Nadat de roamingtarieven de voorbije tien jaar stelselmatig werden afgebouwd, zullen ze vanaf donderdag verleden tijd zijn. Wie in een andere Europese lidstaat (of IJsland, Liechtenstein of Noorwegen) belt, surft of sms't met zijn mobiele toestel, zal geen extra kosten meer aangerekend krijgen zolang zijn verbruik onder zijn binnenlandse bundel valt.

Delen "De afschaffing van de roamingtoeslagen is een echt Europees succesverhaal"

"De Europese Unie is er om mensen dichter bij elkaar te brengen en hun levens makkelijker te maken. De afschaffing van de roamingtoeslagen is een echt Europees succesverhaal", zeggen Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, Antonio Tajani, de voorzitter van het Europees Parlement, en de Maltese premier Joseph Muscat, de waarnemende voorzitter van de Raad, in een persbericht. "Door nauw samen te werken heeft de EU een concreet, positief resultaat voor de Europese burgers behaald."

Niet iedereen schaft roamingkosten af

Uiteraard mogen ook de Belgische operatoren geen roamingkosten meer aanrekenen. Orange en Proximus schaften hun toeslagen eerder deze week al af, Mobile Vikings deed dat een maand geleden al.

VOO, dat als virtuele operator niet over een eigen mobiel netwerk beschikt, heeft van telecomregulator BIPT de toestemming gekregen om tarieftoeslagen te blijven aanrekenen. Het bedrijf moet namelijk de kosten dragen van de roamingdiensten waar zijn klanten in het buitenland gebruik van maken, maar kan die niet compenseren met de inkomsten van buitenlanders die een Belgische netwerk gebruiken. Klanten bij VOO moeten geen roamingkosten betalen zolang zij het daglimiet van 60 minuten 'uitgaand' bellen, 60 sms'en versturen, 200 MB aan data niet overschrijden. Wie dat wel doet, betaalt 3,80 euro per minuut voor bellen, 1,20 euro per uitgaande sms, en 0,70 euro per megabyte.

Enkel in Europese Unie

Enkel de landen binnen de Europese Unie schaffen de roamingtarieven. Wie een van de landen buiten de EU bezoekt, ontsnapt niet aan de extra kosten. Dat is bijvoorbeeld het geval in Zwitserland en Turkije. Er zijn weliswaar drie uitzonderingen die de roamingtarieven wel afschaffen; Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Het Verenigd Koninkrijk doet voorlopig ook nog mee. Al blijft het koffiedik kijken of dat ook nog het geval zal zijn na de brexit.

Geen misbruik

'Roamen tegen thuistarief', zoals het principe officieel heet, zal enkel kunnen zolang er geen misbruik wordt vastgesteld en klanten dus geen onrechtmatig gebruik maken van goedkopere buitenlandse operatoren.

De algemene regel is dat roamen tegen thuistarief kan zolang de klant thuis meer tijd doorbrengt dan in het buitenland of zijn mobiele telefoon thuis meer gebruikt dat in het buitenland. Als het roamingverbruik hoger ligt dan het thuisverbruik, mag een toeslag worden aangerekend. Die bedraagt maximaal 3,2 cent per belminuut, 1 cent per sms en 7,70 euro per GB. Dat laatste tarief zal tegen 2022 wel gradueel zakken naar 2,50 euro per GB.

Bellen naar het buitenland

Wie vanuit België naar een buitenlands nummer belt, moet weliswaar wel nog rekening houden met extra kosten. Dat blijft internationaal bellen. Dat betekent dat de consument in zo'n geval aparte, internationale tarieven moet betalen. Mensen met bijvoorbeeld een Dolfijn Zenabonnement bij Orange betalen 90 eurocent per minuut als ze naar een Frans nummer bellen. Een telefoontje naar de Verenigde Staten kost voor iemand met hetzelfde abonnement 1,8 euro per minuut. "Roaming buiten de EU, en dan vooral dataroaming,kan erg duur zijn, dus controleer de tarieven van uw provider voordat u buiten de EU op reis gaat", luidt het advies van