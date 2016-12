Resto's, cafés en telecom zijn te duur in België

Dat is de belangrijkste reden waarom de inflatie in ons land veel hoger is dan in Frankrijk, Duitsland en Nederland. De Tijd bericht woensdag over een onderzoek dat het prijzenobservatorium voerde in opdracht van minister van Economie Kris Peeters (CD&V).

In de periode 2008-2016 stegen de prijzen gemiddeld met 1,5 procent, terwijl dat in onze buurlanden 1,1 procent was, aldus de krant. Die afwijking is vooral op het conto van de restaurants en de cafés te schrijven. Die verhoogden hun prijzen de afgelopen negen jaar met 25 procent. In 2016 stegen de prijzen met 3 procent. Boosdoener is de invoering van de witte kassa en de verhoging van de accijnzen op alcohol.

Telecomprijzen

Ook de telecomprijzen zijn een pak hoger dan in de buurlanden. Ze stegen met 4 procent in 2016, terwijl ze in onze buurlanden daalden. De afgelopen negen jaar zakten ze wel met 6 procent, maar in Frankrijk, Duitsland en Nederland was de daling veel groter. De concurrentie in die landen is dan ook groter. In Vlaanderen is er de facto een duopolie van Proximus en Telenet.

Ook wie een bezoekje brengt aan een cinema of theater moet dieper in de zijn buidel tasten. De prijzen voor 'culturele diensten' stegen de voorbije negen jaar met 28 procent. In Frankrijk en Duitsland was de stijging veel kleiner. Alleen bij onze noorderburen is een cultureel bezoek nog duurder geworden.

De hoge prijzen schaden zowel de consumten als de ondernemingen. De consumenten verliezen aan koopkracht, terwijl de bedrijven door het automatisch loonindexeringssysteem meer loon moeten betalen als de inflatie stijgt.

Loonkloof

Het onderzoek wijst ook op de loonkloof. Die blijkt in de dienstensector in vergelijking met de buurlanden niet te dalen, in tegenstelling tot de gemiddelde loonkloof. De loonkloof is het grootst in de horeca en de telecomsector.

Horeca Vlaanderen bevestigt de prijsstijgingen bij restaurants en cafés en ziet twee redenen: de inhaalbeweging voor de lonen die sinds 2007 is gestart en de invoering van het geregistreerd kassasysteem.

"De horeca is een zeer arbeidsintensieve sector en ons land heeft een van de hoogste lasten op arbeid ter wereld", zegt Danny van Assche, afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen. "Dat maakt dat onze sector te kampen heeft met een heel hoge loonkost. Sinds de invoering van de kassa zijn uitbaters verplicht alle kosten door te rekenen aan de klant."

Ondanks de prijsstijgingen blijft de sector volgens Horeca Vlaanderen onder grote druk staan. Er komen nog afvloeiingen, en de horecasector blijft koploper wat het aantal faillissementen betreft. Horeca Vlaanderen pleit voor een verlaging van de lasten op arbeid voor het vaste personeel en een daling van het btw-tarief op dranken.

Het prijzenobservatorium zal de conclusies van het onderzoek dieper analyseren in zijn finale rapport dat tegen eind februari verwacht wordt.

(Belga/NS)