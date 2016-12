Reizen met De Lijn wordt duurder: 'Normale indexering' (Weyts)

Het sms-ticket, veruit het populairste biljet voor een enkele rit bij De Lijn, wordt vanaf februari meer dan 10 procent duurder. Voortaan is het m-ticket (dat je koopt via een smartphone-app) het goedkoopste biljet voor een enkele reis (1,80 euro). Dat werd donderdag vernomen bij de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij.

Sms-ticket

Het sms-ticket werd jarenlang gepromoot als het goedkoopste biljet voor een enkele reis. Zo'n ticket kostte de gebruiker tot nu toe 1,95 euro (1,80 euro voor het ticket en 0,15 euro verwerkingskosten). Vanaf februari wordt het ticket 0,20 euro duurder, of een prijsstijging van ruim 10 procent.

M-ticket

De Lijn zet nu vooral in op het nog maar in september gelanceerde m-ticket. De prijs van zo'n via een app gekocht ticket blijft ongewijzigd op 1,80 euro. Hier komen geen verwerkingskosten bij. Dat betekent dat het m-ticket vanaf februari een vijfde goedkoper zal zijn dan het sms-ticket. Wie bij de chauffeur een biljet koopt voor een enkele rit, betaalt 3 euro.

Sinds de lancering werden al ongeveer 10.000 m-tickets verkocht. Dat is vergelijkbaar met de verkoop bij de lancering van het sms-ticket, zegt De Lijn.

Abonnementen en Lijnkaarten

De Lijn past haar prijzen elk jaar in februari aan. De gemiddelde prijsstijging bedraagt ditmaal 2,5 procent, zegt de openbaarvervoermaatschappij. Behalve de sms-tickets, worden ook de abonnementen en Lijnkaarten duurder. De prijzen van dag- en meerdagenpassen veranderen niet.

Een jongerenabonnement (Buzzy Pazz, tot en met 24 jaar) kost vanaf februari 204 euro (+5 euro), een jaarabonnement 25-64 jaar gaat 306 euro kosten (+7 euro). De abonnementen voor 65-plussers, 6- tot -11-jarigen en mensen met een verhoogde tegemoetkoming worden 1 euro duurder, tot 52 euro. Ook de prijs van een tienrittenkaart gaat met een euro omhoog, tot 15 euro.

De Lijn benadrukt dat haar abonnementen "veruit de goedkoopste blijven van België en de buurlanden."

Weyts: 'Normale indexering'

De prijsverhoging van gemiddeld 2,5 procent bij openbaarvervoermaatschappij De Lijn is een normale indexering. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) donderdag. Dat het sms-ticket, het populairste ticket voor een enkele reis, 10 procent duurder wordt, is volgens de minister uiteindelijk een goede zaak voor de reiziger.

"Het goedkoopste ticket wordt goedkoper", redeneert Weyts.

Het m-ticket, dat je via een app kan kopen, kost immers 1,80 euro, terwijl het sms-ticket tot nu 1,95 euro kostte (1,80 euro voor het ticket en 0,15 euro verwerkingskosten) en vanaf februari 2,15 euro. "We willen de gebruikers naar het m-ticket leiden. Het sms-ticket maakt immers vooral de operatoren rijker" dankzij de verwerkingskosten, zegt Weyts. "We willen die 0,15 euro teruggeven aan de gebruikers van het openbaar vervoer. Dat is een goede zaak."

Daarnaast spreekt de minister van "een indexering zoals we die altijd doen". Hij wijst erop dat de kostendekkingsgraad bij De Lijn is gestegen van 15 naar 18 procent. "Als we de indexering niet zouden doorrekenen, laat je die kostendekkingsgraad weer los. Uiteindelijk zou de belastingbetaler daarvoor moeten opdraaien."

Reactie sp.a op prijsverhogingen: Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) breekt voor de tweede keer zijn belofte dat de prijs van het openbaar vervoer niet sterker zou verhogen dan de index. Dat zegt Joris Vandenbroucke, de fractieleider van oppositiepartij sp.a in het Vlaams parlement. "De ticketprijs wordt in februari eenmalig verhoogd", liet Weyts naar aanleiding daarvan in het Vlaams parlement optekenen. "De rest van de legislatuur zal er enkel worden geïndexeerd." Vandenbroucke wijst er echter op dat een jaar later de tarieven voor dagpassen en kortlopende abonnementen met 20 tot 30 procent stegen. "En nu wordt een forse verhoging van de prijs van het populairste vervoersproduct (het sms-ticket, red) met 10 procent aangekondigd, opnieuw een veelvoud van de index", zegt de sp.a'er. "Sinds het aantreden van minister Weyts verhoogde de prijs van een sms-ticket van 1,40 naar 2 euro, exclusief verzendingskosten, of een stijging van 43 procent." De sp.a-fractieleider wijst er nog op dat een m-ticket niet voor iedereen weggelegd is. "Uit onderzoek van I-Minds blijkt dat ruim vier op de tien Vlamingen geen smartphone hebben", zegt hij. "Duurder openbaar vervoer, is dat de oplossing van minister Weyts om de uit de hand lopende fileproblemen in Vlaanderen op te lossen? Sinds zijn aantreden zijn de files er alleen maar langer op geworden en is het aantal klanten van De Lijn gedaald", hekelt Vandenbroucke. "Het is duidelijk dat de recepten van minister Weyts niet werken om onze mobiliteitsproblemen op te lossen."

(Belga/NS)