Rabobank.be stopt verkoop beleggingsproducten

Bij de internetbank Rabobank.be kun je als klant voortaan alleen nog sparen. De beleggingsproducten verdwijnen uit het aanbod.

Volgens Rabobank.be "zorgt de snel veranderende wetgeving rond beleggen voor een groeiende complexiteit die steeds meer energie en budget vergde". Om de focus op kostenefficiëntie en een beperkt productgamma te kunnen behouden, kiest de onlinebank nu "voluit voor sparen".

De pensioenspaarrekeningen, obligaties en fondsen van Rabobank.be verhuizen naar Keytrade Bank.

De overdracht van de beleggingsactiviteiten naar Keytrade Bank lijkt helemaal op maat gemaakt, want Keytrade Bank profileert zich als een '100 procent online beleggingsbank'. "Keytrade Bank is van origine een 100% online beleggingsbank. Dit maakt de match met de beleggingscliënten van Rabobank.be ideaal. We willen onze positie op de Belgische markt gevoelig versterken en bekijken kwalitatieve overnames altijd van zeer dichtbij. We zijn dan ook verheugd dat we deze overeenkomst met Rabobank.be kunnen sluiten", aldus Thierry Ternier, CEO van Keytrade Bank.

Voor de Tak21-spaarverzekeringen stopt Rabobank.be als tussenpersoon en vallen de klanten terug op de verzekeringsmaatschappij die het product aanbood. Het sparen is steeds de hoofdbrok geweest van de activiteiten van Rabobank.be, sinds die in 2002 in België actief werd. Het aantal beleggingsklanten is dan ook "vrij beperkt", zegt general manager van Rabobank.be Johan Vanhulle zonder verder te preciseren.

Vanhulle vertrouwt erop dat die klanten hun spaarrekening bij de internetbank zullen behouden. "Alle klanten hebben een spaarrekening bij Rabobank.be en door 100% te kiezen voor sparen kunnen we de bank blijven die klanten willen dat we zijn. Met die keuze verankeren we ons succes in België", verduidelijkt hij.

Nog volgens de general manager zal de impact op het personeel "uiterst minimaal" zijn. Eén afdeling is intensief bezig met de beleggingsproducten. Het gaat om vijf mensen. Voor hen zal er naar een oplossing worden gezocht binnen Rabobank.be, luidt het. Rabobank telt in België een 75-tal werknemers, van wie zowat 60 bij Rabobank.be.