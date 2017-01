Prijs glas cola is afhankelijk van het skigebied

Uit een eerder onderzoek van Flipit België bleek al dat je veel geld kunt besparen door skigebieden te vergelijken. Maar een ander onderzoek van HomeToGo leert dat prijs van de skipas in verhouding met de grootte van skigebied niet het volledige verhaalt vertelt. Zo kan de prijs van een glas cola stevig wegen op je budget, zo blijkt. HomeToGo heeft de prijs van een glas cola bekeken in 29 populaire skigebieden in Europa.

Wie op skireis gaat in Frankrijk moet het meeste betalen voor een glas cola. In Courchevel kost een glas cola 7,80. Dat is 1,60 euro meer dan in Val-d'Isère, het tweede duurste skigebied voor de colaliefhebbers. Opvallend is dat de duurste vijf skigebieden in Frankrijk liggen. In de top tien zijn er slechts drie Zwitserse skigebieden en één Oostenrijks. Op de zevende plaats staat eveneens een Frans skigebied. Volgens de site is het verrassend dat de frisdrank aanzienlijk duurder is in Frankrijk dan bijvoorbeeld in Zwitserland. "Je zou verwachten dat de prijzen in de Zwitserse skigebieden veel hoger liggen omdat het levensonderhoud daar veel duurder is", klinkt het.

De 5 duurste skigebieden voor een glas cola Courchevel (Frankrijk): 7,8 euro Val d'Isère (Frankrijk): 6,2 euro Tignes (Frankrijk): 6,1 euro Chamonix-Mont Blanc (Frankrijk): 5,65 euro Alpe d'Huez (Frankrijk): 5,20 euro

In Oostenrijk lopen de prijzen sterk uiteen. In het duurste Oostenrijks gebied Ischgl betaal je 4,38 euro voor een glas cola, terwijl dat in het goedkoopste Oostenrijks skigebied Saalbach-Hinterglemm 2,93 euro is. Prijzen in Italië liggen rond 3 euro, goedkoper dan in Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland.

Wie reist naar Banksko in Bulgarije, komt er het goedkoopst van af. Daar kost een glas cola 1 euro, of 6,80 euro minder dan in Courchevel. In Oost-Europese landen zoals Polen en Bulgarije kost een drankje tussen 1 en 2 euro. "Dat geeft een goed beeld van de algemene prijzen in dat gebied, die zijn aanzienlijk lager dan in de rest van Europa", aldus de vergelijkingssite.

De 5 goedkoopste skigebieden voor een glas cola Bansko (Bulgarije): 1 euro Biatka Tatrzànski (Polen): 1,16 euro Szczyrk (Polen): 1,5 euro Sotchi (Rusland): 1,7 euro Winterberg (Duitsland): 2,9 euro

Drukste skigebieden

Voorts leert het onderzoek van HomeToGo dat de drukste skigebieden niet per se de duurste zijn. 1,5 miljoen skiërs bezoeken Mayrhofen elk jaar. In het Oostenrijkse skigebied betalen de consumenten 4,20 euro voor een glas. Als iedereen tijdens de après-ski een glas cola drinkt, komt dat neer op 6,3 miljoen euro. Ter vergelijking: in La Plagne en Saalbach-Hinterglemm glijden jaarlijks ongeveer 2,5 miljoen skiërs de piste af, maar de prijzen liggen onder het gemiddelde van 4,60 euro.

"In de duurste bestemmingen Courchevel, Val d'Isère, Tignes en Chamonix zijn de bezoekersaantallen gemiddeld, waarschijnlijk omdat die skioorden voor een exclusiever publiek zijn weggelegd", klinkt het.