Premie elektrische wagen aanvragen wordt eenvoudiger

Wie een zero-emissiewagen (bv. elektrische wagen of wagen op waterstof) koopt, kan in Vlaanderen een premie aanvragen. Die premie is bedoeld om de kloof in de aankoopprijs met een conventioneel voertuig te verkleinen. Het achterliggende doel van de premie is de luchtkwaliteit te verbeteren en de impact van het verkeer op het klimaat te reduceren.

Vlamingen liepen premies mis

Maar wie sinds 1 januari 2016 een elektrische wagen kocht, moest voor zijn premie-aanvraag twee stappen doorlopen: een dossier indienen bij de aankoop en een bij de ontvangst van de auto. Tientallen Vlamingen vergaten die tweede stap en liepen zo de premie mis.

Vlaams ombudsman Bart Weekers trok daarom aan de alarmbel over de omslachtige procedure en drong bij minister Tommelein aan op een vereenvoudiging. Die beloofde een oplossing. Die is er nu. "Het systeem om de premie voor een elektrische wagen aan te vragen wordt eenvoudiger en wie de premie misliep zal hem alsnog kunnen krijgen", aldus Tommelein.

Nieuwe aanvraagprocedure

Vanaf 1 januari 2017 gaat de nieuwe aanvraagprocedure in. "We gaan van een procedure in twee naar een procedure in één stap en de indiener krijgt meer tijd", klinkt het. Toekomstige aanvragers moeten zich alleen nog binnen de drie maanden na de eerste inschrijving van het voertuig aanmelden via een webapplicatie van het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Minister Tommelein: "Milieuvriendelijke voertuigen zijn belangrijk voor ons milieu én onze gezondheid. Met de eenvoudigere procedure zorgen we ervoor dat we nog meer mensen bereiken. En in één beweging zorgen we ervoor dat wie de premie dit jaar misliep door de te strikte procedure, dat geld alsnog kan krijgen. Wie kiest voor een emissievrije wagen belonen we daarvoor." (Belga/NS)