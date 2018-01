Pas op voor oplichters op WhatsApp

Febelfin meldt een nieuwe vorm van fraude die sinds enkele weken is overgewaaid vanuit Nederland. De fraudeurs maken ditmaal gebruik van nieuwe communicatiekanalen zoals Facebook en WhatsApp.

Het doel van de oplichters bestaat erin op sluwe wijze bancaire codes te pakken te krijgen om vervolgens frauduleuze overschrijvingen uit te voeren of eenvoudigweg rekeningen te plunderen.

Hoewel het aantal fraudegevallen via WhatsApp in ons land voorlopig beperkt blijft, bericht het radioprogramma 'De Inspecteur' op Radio 2 maandag toch over één opmerkelijk geval van fraude via de berichtendienst.

Onder het mom van het uitvoeren van een zogenaamde controleoverschrijving van 0,01 euro om de identiteitsgegevens te bevestigen, werd een slachtoffer door de oplichter via een link in het Whatsapp-bericht naar een valse betaalsite geleid om haar kaartnummer en beveiligingscodes van de kaartlezer in te voeren.

Op basis van die persoonlijke gegevens kon de oplichter in de naam van het slachtoffer mobiel bankieren activeren, en zo toegang verkrijgen tot haar rekeningen om een reeks frauduleuze verrichtingen uit te voeren.

De impact van deze vorm van fraude was aanzienlijk. Het slachtoffer merkte de volgende ochtend namelijk dat zowel haar persoonlijke bankrekening, als de rekeningen van haar kinderen waarop ze een volmacht heeft, volledig waren leeggehaald. De bank slaagde er uiteindelijk in de gegevens van de fraudeur te traceren, zodat het slachtoffer haar verloren geld terug kreeg.

Koepelorganisatie Febelfin bevestigt de nieuwe vorm van 'phishing' waarvoor het VRT-radioprogramma maandagmorgen heeft gewaarschuwd.

"Die zogezegde 'geïnteresseerde' kopers zijn in werkelijkheid fraudeurs. Zodra de fraudeurs de betaalgegevens van hun slachtoffer hebben, kunnen ze zich aanmelden in de banktoepassing van hun slachtoffer en frauduleuze overschrijvingen uitvoeren", luidt het op de website van Febelfin.

De waarschuwing van Febelfin is duidelijk: "Deel uw bancaire codes nooit mee. Die zijn strikt geheim. Wanneer een consument iets online verkoopt, moet hij enkel zijn rekeningnummer doorgeven aan de koper. Worden er andere gegevens gevraagd, dan is de kans groot dat hij wordt opgelicht."

Ook bank-verzekeraar KBC benadrukt niet in te gaan op de vraag via WhatsApp om bancaire codes vrij te geven, en nooit persoonlijke gegevens via het internet te verspreiden.