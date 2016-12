Ouders betalen gemiddeld 68 euro via 'onzichtbare schoolrekening'

Bovendien wordt het verzamelde geld meestal besteed aan zaken die in principe met de reguliere werkingsmiddelen betaald worden. Denk maar de verfraaiing van de speelplaats of de aankoop van materiaal.

De VCOV bevroeg 167 ouderwerkingen. Bijna allemaal (96 procent) steunen ze de school financieel, zo blijkt uit de bevraging waarover ook Het Nieuwsblad dinsdag bericht. In het basisonderwijs gaat het om alle scholen, in het secundair om 77 procent.

De ouders verzamelen het geld bijvoorbeeld via eetfestijnen of een wafelverkoop. Op sponsoring en subsidies na, komen alle inkomsten van de ouders zelf: gemiddeld zou het per ouder om 68 euro per jaar gaan, bovenop de schoolrekening. 37 procent van de ouderwerkingen geeft zo jaarlijks tussen de 2.500 en 5.000 euro aan de school, 13,5 procent meer dan 10.000 euro. 83 procent van de bevraagde ouderwerkingen meent dan hun financiële bijdrage noodzakelijk is.

De VCOV is tevreden met het engagement van de ouders, maar "de ouderwerking is meer dan een feestcomité". "Er moet ook tijd en ruimte zijn voor advies en overleg, zoals decretaal vastgelegd is voor ouderraden in het participatiedecreet."

Tekort aan middelen

Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, waarschuwt in Het Nieuwsblad dat de cijfers aantonen dat de scholen de rekeningen niet meer kunnen betalen - Boeve hekelde eerder reeds aanhoudende besparingen op werkingsmiddelen. "Dat heeft het perverse effect dat ouders toch opdraaien voor de kosten, want een maximumfactuur werkt enkel als er voldoende middelen zijn."

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits erkent in de krant dat er extra middelen nodig zijn, maar benadrukt ook dat vrijwilligers onmisbaar zijn. De minister denkt eraan om giften aan scholen, bijvoorbeeld voor een bouwproject, fiscaal aftrekbaar te maken. Dat zou een positief effect kunnen hebben op de betrokkenheid van ouders. Giften aan het hoger onderwijs zijn reeds fiscaal aftrekbaar.

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) beklemtoont dan weer het belang van de maximumfactuur in het basisonderwijs en vraagt dat het qua kosten ook effectief bij die maximumfactuur blijft. "Onzichtbare kosten mogen er niet toe leiden dat de factuur oploopt", zegt de woordvoerster. Bijkomende engagementen mogen geen verplichting zijn voor de tekorten die er zijn, klinkt het. "Er is een tekort aan werkingsmiddelen en dit wordt nog eens aangetoond." (Belga/NS)