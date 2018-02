Opnieuw meer dan 260 miljard euro op spaarboekjes

Eind december stond er op de gereglementeerde spaarrekeningen 260,12 miljard euro, tegen 258,16 miljard eind november, aldus de NBB. De toename heeft mogelijk te maken met de storting van de dertiende maand en andere eindejaarspremies. Het was van februari vorig jaar geleden dat er nog meer dan 260 miljard euro stond op de Belgische spaarrekeningen. Toen ging het om meer dan 261 miljard euro.

In maart daalde het bedrag tot ruim 255 miljard euro, maar daar was een technische verklaring voor. Enkele banken zetten toen immers de gereglementeerde spaarrekeningen van professionele klanten om in niet-gereglementeerde boekjes. Zo konden ze de rente op die boekjes verlagen naar nul, wat niet mogelijk is bij een gereglementeerd boekje. Dat moet minimaal 0,11 procent opleveren.