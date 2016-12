Onafhankelijke spaarbank CKV verhoogt als eerste rente op het spaargeld

Volgens Spaargids.be brengt CKV de eerste echte renteverhoging op spaarboekjes in België sinds 2012-2013.

De basisrente bij CKV stijgt van 0,10 procent naar 0,20 procent, een verdubbeling. De getrouwheidspremie klimt van 0,15 procent naar 0,30 procent.

Voor geld dat een heel jaar blijft staan, ontvangt de spaarder dus 0,5 procent vergoeding. Dat is wel nog altijd minder dan de inflatie, die in België rond de 2 procent schommelt.

CKV komt met de hogere rente op het spaargeld in het koppeloton van banken met de hoogste spaarvergoeding. Andere banken zoals Deutsche Bank, MeDirect of Izola bieden nog een hogere rente, maar daar staan dan telkens wel voorwaarden of beperkingen tegenover.

Of ook grootbanken zullen volgen door hun spaarrente op te trekken, lijkt weinig waarschijnlijk. De kortetermijnrente staat door het ECB-beleid immers nog altijd extreem laag.

CKV heeft nu al 110 miljoen euro spaargeld op haar spaarrekeningen staan, en CEO Rudi Deruytter hoopt daar nog 20 miljoen euro extra bij aan te trekken.

De extra spaartegoeden zijn nodig omdat de bank binnenkort twee à drie kredietportefeuilles wil overnemen. Daar moet voldoende spaargeld tegenover staan.

"Eén dossier ligt bij de Nationale Bank, een andere vogel vliegt nog", zegt Deruytter, die geen namen kan noemen omdat er geheimhoudingsplicht geldt. Het is evenwel niet zo dat CKV de rente verhoogt omdat het de hypothecaire kredieten van de failliete Optima Bank heeft overgenomen, zoals sommige bronnen suggereren. CKV heeft die portefeuille niet overgenomen.

"Ik wil eventueel wel een bod uitbrengen, maar de prijszetting zal lager moeten", zegt Deruytter. Het zou gaan om een portefeuille met een waarde van bruto 10 miljoen euro, maar dat bedrag wil CKV er zeker niet voor betalen. "Er zitten immers een aantal rare constructies in", zegt Deruytter.